Олимпийский чемпион из Дагестана вернется в ринг уже в этом месяце

Опубликовано: 15:04, 9 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Страница Альберта Батыргазиева в соцсети

Альберт Батыргазиев вернется в профессиональный ринг в конце июля. Его оппонентом станет боксер из Доминиканы. Бой состоится 28 июля в Ханты-Мансийске.

Чемпион Олимпиады в Токио среди боксеров Альберт Батыргазиев вернется в ринг 28 июля. Он проведет поединок по профессиональным правилам.

Соперником триумфатора Олимпийских игр станет представитель Доминиканы Фрэнсис Фромета. Бой пройдет в Ханты-Мансийске.

Стоит отметить, что оппонент россиянина ни разу не проиграл за свою профессиональную карьеру. На его счету 17 побед, из которых 11 – досрочно.

В свою очередь Батыргазиев также признан непобежденным. Он одержал 8 побед, а 6 завершил досрочно.