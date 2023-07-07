Атлет из Азербайджана завоевал три золота ЧЕ  

Опубликовано: 7:45, 7 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Три золота положил в копилку азербайджанский сборной атлет Равин Алмамедов. Он стал лучшим в подъеме с рывком и в подъеме с толчком, а также в итоговом зачете в своей весовой категории.

Азербайджанский атлет Равин Алмамедов (73 кг) завоевал три золотых медали на проходящем в Кишиневе Чемпионате Европы среди юношей и девушек.

Так, он стал лучшим в подъеме с рывком 137 кг и в подъеме с толчком 162 кг.

Кроме того, он показал лучший результат в сумме 299 кг (137+162), что также стало лучшим показателем в итоговом зачете.

В проходящем в столице Молдавии ЧЕ участвуют юноши и девушки 15 и 17 лет, всего 356 спортсменов (165 девушек и 191 юноша) из 40 стран мира.