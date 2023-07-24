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Киргизия нарастила международные авиаперевозки

Киргизия нарастила международные авиаперевозки
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Аэропорт Бишкека увеличил международные перевозки. За полгода он обслужил свыше 2,5 млн пассажиров.

В Киргизии с начала года выросли международные авиаперевозки. Так, пассажиропоток аэропорта "Манас", расположенного в Бишкеке, за шесть месяц превысил 2,5 млн человек.

Авиагавань на 12,6% увеличила пассажирские перевозки. Основная часть пассажиропотока приходится на международные направления - 1,8 млн человек из 2,5 млн.

Также в 2023 году выросло число авиарейсов, которые обслужили в Бишкеке - 19 500 рейсов, плюс 2,5%. Международных полетов совершено в 2,5 раза больше, чем внутренних.

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