Киргизия нарастила международные авиаперевозки

Опубликовано: 12:53, 24 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Аэропорт Бишкека увеличил международные перевозки. За полгода он обслужил свыше 2,5 млн пассажиров.

В Киргизии с начала года выросли международные авиаперевозки. Так, пассажиропоток аэропорта "Манас", расположенного в Бишкеке, за шесть месяц превысил 2,5 млн человек.

Авиагавань на 12,6% увеличила пассажирские перевозки. Основная часть пассажиропотока приходится на международные направления - 1,8 млн человек из 2,5 млн.

Также в 2023 году выросло число авиарейсов, которые обслужили в Бишкеке - 19 500 рейсов, плюс 2,5%. Международных полетов совершено в 2,5 раза больше, чем внутренних.