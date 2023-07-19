Спрос на туры в Киргизию из России вырос в два раза

Опубликовано: 13:06, 19 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Отдых в Киргизии привлекает россиян, чаще всего они выбирают отдых на Иссык-Куле или экскурсионные туры Киргизия плюс Узбекистан. Рост турпотока ограничен из-за нехватки прямых рейсов.

Россияне полюбили путешествия в Киргизию и отдых на Иссык-Куле, об этом свидетельствует статистика турагентств.

Спрос на отдых в Киргизии почти в два раза вырос летом 2023 года по сравнению с прошлогодними данными, информирует "Алеан". Чаще всего в республику едут на машинах или автобусах жители соседних к границе регионов. Экскурсионные туры, связанные с Бишкеком интересуют россиян меньше, чем пляжный отдых на озере.

"В этом году из Москвы и Екатеринбурга есть прямые рейсы в аэропорт Тамчи, расположенный намного ближе к Иссык-Кулю, чем Бишкек"

– коммерческий директор фирмы Оксана Булах

Привычка россиян бронировать туры в последний момент негативно сказывается как на продажах, так и на ожидании туристов: спрос вырос на 60%, но мог бы больше - клиенты в июле просят подобрать тур на июль, но интересных предложений уже нет, поделились в "Русском Экспрессе".

В Киргизию россияне едут, чтобы:

отдохнуть на Иссык-Куле,

оздоровиться в санаториях,

познакомиться с Киргизией в рамках экскурсионного тура,

оформить банковскую карту,

заняться шоппингом.

Росту турпотока в Киргизию мешают ограниченные авиаперевозки, полеты выполняются только по двум направлениям. При этом в соседнем Узбекистане есть множество прямых рейсов с Россией. В связи с этим туристы охотно бронируют комбинированные туры в Киргизию и Узбекистан.

"Историческая часть программы ложится на Узбекистан, а природную берет на себя Киргизия. И каждая такая поездка – это гастрономический тур по умолчанию"

– Startour