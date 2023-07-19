Спрос на туры в Киргизию из России вырос в два раза

Россияне полюбили путешествия в Киргизию и отдых на Иссык-Куле, об этом свидетельствует статистика турагентств.
Спрос на отдых в Киргизии почти в два раза вырос летом 2023 года по сравнению с прошлогодними данными, информирует "Алеан". Чаще всего в республику едут на машинах или автобусах жители соседних к границе регионов. Экскурсионные туры, связанные с Бишкеком интересуют россиян меньше, чем пляжный отдых на озере.
"В этом году из Москвы и Екатеринбурга есть прямые рейсы в аэропорт Тамчи, расположенный намного ближе к Иссык-Кулю, чем Бишкек"
– коммерческий директор фирмы Оксана Булах
Привычка россиян бронировать туры в последний момент негативно сказывается как на продажах, так и на ожидании туристов: спрос вырос на 60%, но мог бы больше - клиенты в июле просят подобрать тур на июль, но интересных предложений уже нет, поделились в "Русском Экспрессе".
В Киргизию россияне едут, чтобы:
- отдохнуть на Иссык-Куле,
- оздоровиться в санаториях,
- познакомиться с Киргизией в рамках экскурсионного тура,
- оформить банковскую карту,
- заняться шоппингом.
Росту турпотока в Киргизию мешают ограниченные авиаперевозки, полеты выполняются только по двум направлениям. При этом в соседнем Узбекистане есть множество прямых рейсов с Россией. В связи с этим туристы охотно бронируют комбинированные туры в Киргизию и Узбекистан.
"Историческая часть программы ложится на Узбекистан, а природную берет на себя Киргизия. И каждая такая поездка – это гастрономический тур по умолчанию"
– Startour