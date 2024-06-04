Кинологи ищут взрывчатку в санатории в Кисловодске

Здание санатория в Кисловодске проверяют на предмет минирования. На месте работают кинологи с собаками.
Днем 11 июня неизвестный сообщил об угрозе взрыва в санатории в Кисловодске. Об этом рассказали в администрации города.
Глава Кисловодска отметил, что в настоящее время сотрудники служб экстренного реагирования проверяют здание на наличие взрывчатки.
"Впервые поступила информация о наличии взрывчатых веществ в восьмиэтажном двухкорпусном здании санатория "Джинал". Все службы экстренного реагирования выехали на место. Кинологи с собаками осматривают помещение"
– Евгений Моисеев
Он также пообещал позднее рассказать о результатах этой проверки.
Согласно предварительной информации, эвакуация гостей и сотрудников санатория не проводилась.