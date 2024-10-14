Пятеро детей пострадали в ДТП на севере Армении

Два автомобиля столкнулись сегодня днем в Ширакской области. В аварии пострадали почти 10 человек.

В воскресенье, 20 октября, в Ширакской области, расположенной на севере Армении, произошло ДТП с участием двух иномарок. Об этом сообщают местные средства массовой информации.

Автомобили Mercedes и Opel столкнулись на дороге, соединяющей Гюмри и Ереван.

В результате аварии пострадали 9 человек, 5 из которых – дети.

Причины ДТП на данный момент неизвестны. По факту произошедшего начато расследование.