Вестник Кавказа

Пятеро детей пострадали в ДТП на севере Армении

Пятеро детей пострадали в ДТП на севере Армении
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Два автомобиля столкнулись сегодня днем в Ширакской области. В аварии пострадали почти 10 человек.

В воскресенье, 20 октября, в Ширакской области, расположенной на севере Армении, произошло ДТП с участием двух иномарок. Об этом сообщают местные средства массовой информации.

Автомобили Mercedes и Opel столкнулись на дороге, соединяющей Гюмри и Ереван.

В результате аварии пострадали 9 человек, 5 из которых – дети.

Причины ДТП на данный момент неизвестны. По факту произошедшего начато расследование.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
940 просмотров

Видео

Все видео


реклама




ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Подросток погиб под колесами поезда в Пятигорске

Подросток погиб под колесами поезда в Пятигорске

ДТП в Назрани: машина съехала в кювет – есть раненый

ДТП в Назрани: машина съехала в кювет – есть раненый

Тренер отправится в колонию из-за гибели юных велосипедистов на Ставрополье

Тренер отправится в колонию из-за гибели юных велосипедистов на Ставрополье

Дагестан поможет семьям погибших в ДТП с &quot;Газелью&quot;

Дагестан поможет семьям погибших в ДТП с "Газелью"

ДТП с «Газелью» в Дагестане унесло жизни двух человек

ДТП с «Газелью» в Дагестане унесло жизни двух человек

Почему нет воды в Сухуме сегодня?

Почему нет воды в Сухуме сегодня?

ДТП на трассе «Кавказ» с участием бетономешалки: есть погибшие

ДТП на трассе «Кавказ» с участием бетономешалки: есть погибшие

Часть Сухума останется без воды завтра

Часть Сухума останется без воды завтра

ДТП со скорой произошло в Ставрополе – есть раненые

ДТП со скорой произошло в Ставрополе – есть раненые

В Дагестане вернули свет большей части абонентов Хасавюртовского района

В Дагестане вернули свет большей части абонентов Хасавюртовского района

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы