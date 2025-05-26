Келлог назвал Женеву возможным местом встречи Путина, Трампа и Зеленского

Спецпосланник президента США Келлог считает, что новой площадкой переговоров России и Украины станет Женева. Там же, по его мнению, смогут встретиться президенты Путин, Трамп и Зеленский.

Следующий раунд переговоров между Москвой и Киевом может пройти в Женеве, считает спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог.

Он передал, что еще один раунд переговоров будет проведен после работы с документами Украины и России и, вероятно, он пройдет в Женеве. По словам Келлога, РФ не захотела проводить встречу с Украиной в Ватикане.

"Я думаю, Женева может стать следующей остановкой, где будут присутствовать все три лидера сторон: президент Трамп, президент Путин, президент Зеленский"

- Кит Келлог

Напомним, что глава МИД РФ Сергей Лавров в разговоре с турецким коллегой Хаканом Фиданом выразил желание провести очередной раунд переговоров с Украиной снова в Стамбуле. В ответ на это Турция заявила, что всегда готова принять у себя встречу двух стран.