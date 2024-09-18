Кельбаджар вскоре примет первых жителей

Возвращение в Кельбаджар бывших вынужденных переселенцев вскоре начнется в Азербайджане. Среди семей провели жеребьевку по распределению домов.

В город Кельбаджар, освобожденный от оккупации и проходящий процесс восстановления, в скором времени начнут возвращаться жители - на первом этапе в родной город вернется 81 семья.

Среди первых возвращающихся переселенцев состоялась жеребьевка по распределению домов, мероприятие провели в в Государственном комитете по делам беженцев и вынужденных переселенцев Азербайджана.

Возвращение азербайджанского населения в Кельбаджар начнется в ближайшие дни.