Вестник Кавказа

Кельбаджар вскоре примет первых жителей

Кельбаджар вскоре примет первых жителей
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Возвращение в Кельбаджар бывших вынужденных переселенцев вскоре начнется в Азербайджане. Среди семей провели жеребьевку по распределению домов.

В город Кельбаджар, освобожденный от оккупации и проходящий процесс восстановления, в скором времени начнут возвращаться жители - на первом этапе в родной город вернется 81 семья.

Среди первых возвращающихся переселенцев состоялась жеребьевка по распределению домов, мероприятие провели в в Государственном комитете по делам беженцев и вынужденных переселенцев Азербайджана.

Возвращение азербайджанского населения в Кельбаджар начнется в ближайшие дни.

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