Вестник Кавказа

КЧР вновь стала лидером России по производству минеральной воды

Бутылки с водой
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Главным производителем минеральной воды в России в этом году стала Карачаево-Черкессия. Регион Северного Кавказа занимает первое место рейтинга уже три года.

В 2025 году российским лидером по производству минеральной воды стала Карачаево-Черкесия – уже три года подряд регион обходит остальные субъекты по выпуску минеральной воды, поделился глава КЧР Рашид Темрезов.

Он отметил, что по сведениям системы маркировки "Честный знак", в Карачаево-Черкесской Республике с начала текущего года выпустили свыше 558 млн л минералки. Также КЧР входит в число крупнейших российских производителей воды.

"Мы уверенно лидируем в своем федеральном округе и по производству воды всех типов. За последние 10 месяцев предприятия Карачаево-Черкесии выпустили свыше 797 млн литров продукции, что позволило нам занять второе место по России и первое – в СКФО"

– Рашид Темрезов

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
485 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.