КБР признана лидером по перспективам трудоустройства на Северном Кавказе

Кабардино-Балкария заняла первое место по перспективам трудоустройства среди всех регионов Северо-Кавказского федерального округа.

Обладающим самыми широкими возможностями для трудоустройства регионом СКФО стала Кабардино-Балкария, рассказали в пресс-службе правительства региона.

В сообщении уточняется, что исследование проводили специалисты одного из крупнейших сайтов по поиску работы в России. Они учитывали данные за третий квартал текущего года.

"В исследовании оценивались четыре ключевых показателя: медианная зарплата, ее соотношение с прожиточным минимумом, официальный уровень безработицы (по Росстату) и доля соискателей, которые ищут работу в пределах своего региона, что свидетельствует о доверии к местному рынку труда"

– правительство КБР

Медианная предлагаемая зарплата в КБР составила 92,5 тыс рублей. Общий результат республики – 63,4 балла – позволил ей обогнать все остальные регионы Северного Кавказа.