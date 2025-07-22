Каждый округ Ставрополья обзаведется молодежными центрами в 2028 году

Во всех округах Ставропольского края в течение двух-трех лет появятся молодежные центры. Они станут точкой притяжения молодых людей.

Министр молодежной политики Ставропольского края Вячеслав Коршун сообщил, что к 2028 году каждый округ Ставрополья обзаведется молодежными центрами.

Он отметил, что появление сети центров является ключевой задачей. Глава ведомства подчеркнул, что в настоящее время по всему региону насчитывается 27 молодежных центров.

Коршун добавил, что такие центры должны стать точкой притяжения молодых людей. Министр заявил, что в 2025 году планируется открыть четыре молодежных центра.

По его словам, центры появятся в Минводах, Изобильном, Ставрополе и Невинномысске, пишет ТАСС. Он сказал, что специалисты должны иметь определенный уровень знаний и компетенций.