Казахстану "посоветовали" искать новые пути поставок в США

Власти США не устраивает тот факт, что так необходимые Вашингтону полезные ископаемые из Казахстана доставляются через Россию, заявила кандидат на должность американского посла в Астане Джули Стафт.

Казахстану нужно найти альтернативные России экспортные маршруты поставок своих полезных ископаемых, в которых нуждаются США, заявила на слушаниях в сенате кандидат на пост посла Вашингтона в Астане Джули Стафт.

США не устраивает тот факт, что в цепочке поставок богатств казахстанских недр фигурирует Россия, и она пообещала "помочь" Казахстану в поиске альтернативных маршрутов экспорта, чтобы снизить зависимость от РФ, передает Sputnik Казахстан.

Вопрос для Вашингтона весьма актуален, поскольку почти половина важных для него полезных ископаемых поставляются из Казахстана.

США намерены убедиться в том, что в поставках задействованы американские инвестиции, чтобы исключить из них и возможную китайскую составляющую, добавила Стафт.