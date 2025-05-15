Казахстан ответит на пошлины Трампа

Дональд Трамп объявил о введении ввозных пошлин в страну с 1 августа, в его список попали и товары из Казахстана, которые будут облагаться 25% налогом, однако власти страны намерены дать ответ на такие действия Вашингтона.

С 1 августа США вводят ввозные пошлины на товары из 14 стран, среди которых оказался и Казахстан – его продукция будет облагаться ввозным налогом в 25%, говорится в сообщении.

Казахстан категорически не согласен с таким решением президента США Дональда Трампа, и министерство торговли и интеграции страны уже пообещало адекватный ответ на это, сообщила пресс-служба ведомства, передает Sputnik Казахстан.

Дональд Трамп уже предупредил о новых пошлинах президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева.

"В связи с введением США 25% пошлины на товары из Казахстана министерство торговли и интеграции Республики Казахстан готовит официальный ответ"

- Минторг Казахстана

Впрочем, в ведомстве уверены, что введение пошлин на казахстанский экспорт особо не повлияет: тем не менее, министерство ведет переговоры с американской стороной о неприменении таких тарифов.