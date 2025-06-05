Казахстанский Атырау наладил выпуск колесных пар для вагонов

В казахстанском Атырау открылась мастерская по производству и ремонту колесных пар для вагонов поездов – это серьезный шаг к импортозамещению и диверсификации промышленности области.

В казахстанском Атырау открылась мастерская по производству и ремонту колесных пар для пассажирских и товарных вагонов – ее мощность составляет 10 тысяч колесных пар в год, сообщили в акимате.

"Значение этого проекта выходит за рамки просто производства – это реальный шаг по диверсификации промышленности региона. Если раньше мы зависели от импорта деталей, то теперь начинаем производить их самостоятельно"

- глава управления предпринимательства области Данияр Орынбасаров

Мастерская стала первой в регионе, ее автоматизированная линия позволяет не только производить, но и осуществлять мелкий, средний и капитальный ремонт важных компонентов подвижного состава, передает Sputnik Казахстан.

Весь индустриальный комплекс, в состав которого вошла новая мастерская, - это полноценная индустриальная зона, которая осуществляет ремонт вагонов и производит комплектующие для них. Вскоре здесь заработает собственное литейное производство, которое обеспечит 96% локализации.

Предприятие уже прошло комплексную проверку и с момента получения допуска выпустило 300 колесных пар, отметили в акимате.