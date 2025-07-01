Дороги на Катон-Карагай будут покрывать местным асфальтом

Власти Казахстана вскоре существенно улучшат транспортную доступность к жемчужине страны – курорту Катон-Карагай. Это будет сделано за счет нового асфальтового завода, продукция которого будет востребована у местных дорожных строителей.

Автотуристам, отправляющимся на отдых на знаменитый казахстанский курорт Катон-Карагай, сделать это скоро будет значительно проще и комфортнее – власти района намерены улучшить его непростую транспортную инфраструктуру, отремонтировав старые и проложив новые дороги, сообщили в акимате Восточно-Казахстанской области (ВКО).

Катон-Карагай – настоящая жемчужина Казахстана, но вот славится он не только своими потрясающими пейзажами, но и совершенно "убитыми" дорогами, которые давно требуют капитального ремонта. Чтобы улучшить эту ситуацию и привлечь больше туристов, в области заработал новый асфальтовый завод, который уже выпускает в час до 80 т продукции, передает Sputnik Казахстан.

"Проект реализован на частные инвестиции в размере 280 млн тенге, что позволило ввести в строй современное производство, все основное оборудование и строительные материалы были доставлены из Китая"

- акимат ВКО

Основная задача новой производственной площадки - придать долгожданный импульс ремонту и строительству качественных дорог в горных селах Катон-Карагайского района, подчеркнули в акимате.

Завод позволит значительно снизить логистические издержки и ускорить дорожные работы в условиях сложной географии региона. К тому же асфальт будет поступать дорожникам еще горячим, что существенно улучшит его сцепление с дорожной одеждой, отметили в дорожных службах области.

Качество дорог – основа для туризма, торговли и мобильности населения, и такие решения могут менять ландшафт целых территорий, добавили в акимате ВКО.