Токаев остался недоволен готовностью Алаколя к приему туристов

Туристическая инфраструктура на популярнейшем у туристов месте отдыха на озере Алаколь в Казахстане не готова к приему отдыхающих, а уровень сервиса не соответствует международным стандартам, заявил президент страны.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев проинспектировал условия, созданные для отдыха местных и иностранных туристов на популярном соленом озере Алаколь на Балхаш-Алакольской низменности, и остался крайне недоволен ее готовностью к приему гостей, написал пресс-секретарь президента Руслан Желдибай.

"В связи с многочисленными обращениями граждан глава государства обратил внимание правительства на низкий уровень готовности популярной туристической зоны вокруг озера Алаколь к приему отдыхающих"

- Руслан Желдибай

По сути президент заявил, что туристическая инфраструктура, созданная на озере, не только не соответствует общепринятым международным стандартам, а практически отсутствует, передает Sputnik Казахстан.

Глава государства поручил правительству страны в кратчайшие сроки проинспектировать все туристические локации страны и при необходимости привести их в надлежащее состояние, а также установить и спросить за некачественную работу на Алаколе с виновных в этом должностных лиц, - подчеркнул Желдибай.

Напомним, ранее мы писали о том, что летом добраться до излюбленного места отдыха многих туристов курортного озера Алаколь в Казахстане станет намного удобнее – из крупных городов республики туда будут назначены дополнительные авиарейсы и поезда, сообщили в Минтрансе страны.

С 1 июня 2025 года из Астаны и Алматы до города Урджар, который находится недалеко от озера Алаколь, авиакомпания SCAT выполняет по шесть субсидируемых рейсов в неделю, а из Астаны, Алматы, Павлодара, Кызылорды, Семея, Оскемена и Актогая курсируют 13 железнодорожных маршрутов.