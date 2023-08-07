Озеро Алаколь летом станет доступнее для туристов

Минтранспорта Казахстана обещает организовать летом удобные маршруты самолетов и поездов до зоны отдыха на популярном у туристов озере Алаколь.

Добраться летом до излюбленного места отдыха многих туристов озера Алаколь в Казахстане станет намного удобнее – из крупных городов республики туда будут назначены дополнительные авиарейсы и поезда, сообщили в Минтрансе страны.

Так, с 1 июня 2025 года из Астаны и Алматы до города Урджар, который находится недалеко от озера Алаколь, авиакомпания SCAT начнет выполнять по шесть субсидируемых рейсов в неделю, передает Sputnik Казахстан.

"Также прорабатывается вопрос запуска в летний период субсидируемых авиарейсов до города Ушарал"

- Минтранс Казахстана

Также на курортное озеро из Астаны, Алматы, Павлодара, Кызылорды, Семея, Оскемена и Актогая будут курсировать 13 железнодорожных маршрутов, 4 из них - круглогодичные, отметили в Минтрансе страны.

Ведомство обещает доступные цены, причем не только на железнодорожные билеты. Так, перелет из Астаны в Уджар в один конец обойдется туристу в $31,3, а из Алматы в Урджар – в $27,4.

Напомним, летом отдохнуть на озеро приезжают больше 2 млн только внутренних туристов, значительный поток отдыхающих прибывает и из-за рубежа – живописное озеро на протяжении многих лет остается излюбленным местом отдыха советских и российских космонавтов.