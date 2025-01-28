Азербайджан поможет Казахстану со строительством курортного комплекса на Алаколе

На озере Алаколь в Казахстане появится санаторно-курортный комплекс, участие в реализации проекта примет Азербайджан. Этот вопрос обсудили не встрече посол РК в Баку и глава Минэкономики Азербайджана.

Состоялась встреча посла Казахстана в Баку Алима Байеля с министром экономики Азербайджана Микаилом Джаббаровым, стороны обсудили сотрудничество и совместные проекты.

Развитие экономического сотрудничества с Казахстаном для Азербайджана представляет стратегическую важность, отметил министр. Он дал высокую оценку реализации таких совместных проектов, как Срединный коридор (ТМТМ), прокладка по дну Каспия волоконно-оптической линии связи (ВОЛС), транзит энергоносителей из Казахстана через Азербайджан, договоренность сторон о прокладке глубоководного электрокабеля по дну Каспийского моря.

Посол Казахстана предложил совместными усилиями построить санаторно-курортный комплекс на берегу озера Алаколь, глава Минэкономики Азербайджана выразил готовность к сотрудничеству по этой инициативе. Также посол выступил с предложением наладить в Казахстане совместное производство инфузионных растворов.

На встрече Байель и Джаббаров также обсудили сотрудничество двух стран в торгово-экономической, инвестиционной, транспортно-логистической, энергетической и строительной сферах.