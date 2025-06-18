Казахстан продолжит помогать Афганистану

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, выступая в региональном центре ООН по целям устойчивого развития для Центральной Азии и Афганистана в Алмате, заверил, что стран продолжит помогать Афганистану.

Афганистан не останется без помощи соседей - Казахстан поможет стране не только продовольствием, но и окажет содействие в сфере образования и налаживании торговли, заявил сегодня в Алмате казахстанский президент Касым-Жомарт Токаев.

"Казахстан по-прежнему привержен поддержке афганского народа через оказание гуманитарной помощи, реализацию образовательных проектов, развитие торговли и инициатив в области продовольственной безопасности"

- Касым-Жомарт Токаев

Помощь Казахстана – это развитие соседней страны, которое должно проходить в в новых мирных условиях, определяющих человеческое достоинство ее граждан и нормы международного права, которые тесно взаимосвязаны, отметил казахстанский лидер, передает РИА Новости.

Без работы, направленной на развитие Афганистана, невозможно достичь прочной и устойчивой стабильности во всем регионе, добавил президент.