Казахстан продолжит помогать Афганистану

Афганистан не останется без помощи соседей - Казахстан поможет стране не только продовольствием, но и окажет содействие в сфере образования и налаживании торговли, заявил сегодня в Алмате казахстанский президент Касым-Жомарт Токаев.
"Казахстан по-прежнему привержен поддержке афганского народа через оказание гуманитарной помощи, реализацию образовательных проектов, развитие торговли и инициатив в области продовольственной безопасности"
- Касым-Жомарт Токаев
Помощь Казахстана – это развитие соседней страны, которое должно проходить в в новых мирных условиях, определяющих человеческое достоинство ее граждан и нормы международного права, которые тесно взаимосвязаны, отметил казахстанский лидер, передает РИА Новости.
Без работы, направленной на развитие Афганистана, невозможно достичь прочной и устойчивой стабильности во всем регионе, добавил президент.