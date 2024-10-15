Казахстан нарастит экспорт мяса в Россию и КНР

Нынешний резерв мясомолочных ферм Казахстана позволяет нарастить производство мяса до 50 тысяч тонн в год – эти объемы продукции казахстанских животноводов будут востребованы в России и Китае.

Животноводы Казахстана могут серьезно нарастить экспорт мяса и мясной продукции – этому помогут программа льготного кредитования мясомолочных ферм и последнее решение Всемирной организации здравоохранения животных в отношении выращиваемого в стране поголовья скота, говорится в сообщении Минсельхоза страны.

Только экспортный потенциал животноводческих хозяйств страны может вырасти до 50 тыс т мяса, что принесет годовую выручку около 400 млрд тенге ($962 млн) – это обеспечит внедрение австралийского опыта, в 14 таких проектах Минсельхоз планирует применить льготное кредитование в 29,3 млрд тенге ($56,4 млн), передает Sputnik Казахстан

Также в стране планируется построить 116 мясомолочных ферм, 69 из которых уже работают.

Такие объемы не только обеспечат внутреннюю потребность в говядине и баранине, но позволят и дальше наращивать объемы экспорта, отметил глава Минсельхоза Айдарбек Сапаров, напомнив: по итогам 2024 года экспорт говядины вырос в 1,4 раза, до более чем 22 тыс т, а баранины – в 2,2 раза, до 18 тыс т.

Еще один важный фактор в потенциале животноводов - Всемирная организация здравоохранения животных официально восстановила статус благополучной страны по таким заболеваниям, как ящур, грипп птиц и африканская чума свиней и лошадей после того, как в результате проведенной работы заболеваемость животных в Казахстане за последние три года снизилась на 49,1%.

"Благодаря достигнутому эпизоотическому благополучию восстановлены и признаны статусы благополучия юго-восточных областей Казахстана по ряду заболеваний. Сняты временные ограничения КНР по гриппу птиц и ящуру, а Россия отменила ограничения по ящуру в юго-восточной зоне"

- Айдарбек Сапаров

Сейчас в реестре европейских стран уже зарегистрировано 62 казахстанских предприятия, а в реестре экспортеров в Китай - 2649 казахстанских предприятий, что открывает новые возможности для экспорта казахстанской продукции, добавил министр.