Казахстан и Узбекистан отказались работать с системой "Юнистрим"

Опубликовано: 16:22, 24 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Банки Казахстана и Узбекистана приостановили сотрудничество с платежной системой "Юнистрим", попавшей под санкции США. Ранее работу прекратили грузинские и армянские банки.

Казахстанский оператор почты "Казпочта" и узбекский "Халк банк" больше не работают с российской платежной системой "Юнистрим".

Как пишет ТАСС со ссылкой на call-центр "Казпочты" и ЦБ Узбекистана, банки двух стран перестали сотрудничать с "Юнистримом" из-за введения американских санкций против российской системы.

Так, "Казпочта" прекратила работу 20 июля, о возобновлении переводов в операторе не рассказали. Сотрудничество завершили два крупных банка Узбекистана – "Халк банк" и "Ипотека банк", заявив, что приостановили деятельность по техническим причинам.

Решение по данному вопросу будет принято в ближайшее время.

Ранее сотрудничество с системой "Юнистрим" прекратили грузинские и армянские банки.