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Казахстан и Узбекистан отказались работать с системой "Юнистрим"

Казахстан и Узбекистан отказались работать с системой &quot;Юнистрим&quot;
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Банки Казахстана и Узбекистана приостановили сотрудничество с платежной системой "Юнистрим", попавшей под санкции США. Ранее работу прекратили грузинские и армянские банки.

Казахстанский оператор почты "Казпочта" и узбекский "Халк банк" больше не работают с российской платежной системой "Юнистрим".

Как пишет ТАСС со ссылкой на call-центр "Казпочты" и ЦБ Узбекистана, банки двух стран перестали сотрудничать с "Юнистримом" из-за введения американских санкций против российской системы.

Так, "Казпочта" прекратила работу 20 июля, о возобновлении переводов в операторе не рассказали. Сотрудничество завершили два крупных банка Узбекистана – "Халк банк" и "Ипотека банк", заявив, что приостановили деятельность по техническим причинам.

Решение по данному вопросу будет принято в ближайшее время.

Ранее сотрудничество с системой "Юнистрим" прекратили грузинские и армянские банки.

Банки Грузии и Армении отказались работать с &quot;Юнистримом&quot;

Банки Грузии и Армении отказались работать с "Юнистримом"

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