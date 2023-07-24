Казахстан и Узбекистан отказались работать с системой "Юнистрим"

Банки Казахстана и Узбекистана приостановили сотрудничество с платежной системой "Юнистрим", попавшей под санкции США. Ранее работу прекратили грузинские и армянские банки.
Казахстанский оператор почты "Казпочта" и узбекский "Халк банк" больше не работают с российской платежной системой "Юнистрим".
Как пишет ТАСС со ссылкой на call-центр "Казпочты" и ЦБ Узбекистана, банки двух стран перестали сотрудничать с "Юнистримом" из-за введения американских санкций против российской системы.
Так, "Казпочта" прекратила работу 20 июля, о возобновлении переводов в операторе не рассказали. Сотрудничество завершили два крупных банка Узбекистана – "Халк банк" и "Ипотека банк", заявив, что приостановили деятельность по техническим причинам.
Решение по данному вопросу будет принято в ближайшее время.
Ранее сотрудничество с системой "Юнистрим" прекратили грузинские и армянские банки.