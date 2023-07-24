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Банки Грузии и Армении отказались работать с "Юнистримом"

Банки Грузии и Армении отказались работать с &quot;Юнистримом&quot;
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Грузинские и армянские банки приостановили работу с платежной системой "Юнистрим" из-за американских санкций. Банки предлагают пользоваться альтернативными системами переводов.

Четыре коммерческих банка Армении и три банка Грузии приостановили сотрудничество с российской платежной системой "Юнистрим" в связи с попаданием банка-оператора под американские санкции.

Так, грузинский TBC bank в настоящее время сотрудничает с системой "Золотая корона", через которую можно перечислять средства из России в Грузию. Сам банк прекратил работу с "Юнистримом" еще 21 июля.

"Банк Грузии" заявил, что с 24 июля прекратил работать с "Юнистрим", о причинах приостановки операций там не рассказали. При этом Liberty bank приостановили сотрудничество по техническим причинам с 22 июля.

В Армении временно отказались сотрудничать с российской платежной системой Армэкономбанк, Ардшинбанк, Конверс банк и Эвокабанк. Там предложили клиентам использовать альтернативные системы переводов.

&quot;Юнистрим&quot; перестал работать в Грузии

"Юнистрим" перестал работать в Грузии

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