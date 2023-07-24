Опубликовано: 13:45, 24 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Грузинские и армянские банки приостановили работу с платежной системой "Юнистрим" из-за американских санкций. Банки предлагают пользоваться альтернативными системами переводов.

Четыре коммерческих банка Армении и три банка Грузии приостановили сотрудничество с российской платежной системой "Юнистрим" в связи с попаданием банка-оператора под американские санкции.

Так, грузинский TBC bank в настоящее время сотрудничает с системой "Золотая корона", через которую можно перечислять средства из России в Грузию. Сам банк прекратил работу с "Юнистримом" еще 21 июля.

"Банк Грузии" заявил, что с 24 июля прекратил работать с "Юнистрим", о причинах приостановки операций там не рассказали. При этом Liberty bank приостановили сотрудничество по техническим причинам с 22 июля.

В Армении временно отказались сотрудничать с российской платежной системой Армэкономбанк, Ардшинбанк, Конверс банк и Эвокабанк. Там предложили клиентам использовать альтернативные системы переводов.