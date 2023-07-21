"Юнистрим" перестал работать в Грузии

Опубликовано: 18:15, 21 июл 2023 (UTC+3 MSK)

Сегодня утром в Грузии перестала работать российская платежная система "Юнистрим" – о сбое в ее работе сообщили крупнейшие банки страны. Чем это вызвано, пока сказать сложно, но пострадала и популярная грузинская платежная система "Рико кредит".

Крупнейшие банки Грузии временно не принимают и не отправляют денежные средства в российской платежной системе "Юнистрим": сбой случился сегодня утром и затронул практически все крупные банки страны.

О сбое в работе сообщили в грузинских банках TBC, "Либерти", Банке Грузии, "Кредо банке", а также "Базисбанке", передает ТАСС.

Что интересно, сбой произошел и в работе очень популярной в Грузии местной микрофинансовой организации "Рико кредит": ее филиалы расположены практически по всей стране, что очень удобно для посещающих страну иностранных туристов, которые получают в ней денежные переводы.

Напомним, накануне Минфин США ввел санкции против еще пяти российских кредитных организаций, в числе которых и "Юнистрим". Связано ли это с ограничениями в его работе, пока неясно.