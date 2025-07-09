Казахстан готов изменить правила въезда для граждан Турции

Казахстанский Кабмин внес изменения в правила въезда и пребывания иммигрантов в республике, согласно которым граждане Турции смогут находиться в Казахстане без визы до 90 дней.

Правительство Казахстана намерено внести изменения в свое постановление "Об утверждении Правил въезда и пребывания иммигрантов в Казахстане, а также их выезда из страны и Правил осуществления миграционного контроля" - новый проект документа, опубликованный на портале "Открытые НПА", разработанный МВД страны, большей частью касается граждан Турции – подзаконный акт разрешает им находиться в Казахстане без визы до 90 дней в течение 180-ти дней.

"Целью принятия проекта является развитие тесного сотрудничества с Турецкой Республикой, создание благоприятного инвестиционного и туристического климата в Республике Казахстан, а также активизация экономической дипломатии"

- правительство Казахстана

С 2018 года для казахстанцев в Турции действует такой же режим по правилу 90/180, напоминает Sputnik Казахстан.

Затрагивает документ и граждан Ирана и Индии, позволяя им въезжать и выезжать из Казахстана без виз, если они находятся в стране не дольше 14 календарных дней в течение двух месяцев, или сорок два календарных дня в течение полугода, - говорится в постановлении.

Проект постановления будет обсуждаться до 28 июля 2025 года.