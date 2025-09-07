Вестник Кавказа

Карты "Мир" могут быть запущены в Афганистане

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Россия и Афганистан обсуждают возможность запуска карт "Мир" на территории Афганистана. Исламский эмират заинтересован, чтобы денежные транзакции осуществлялись без проблем, поделился посол в Москве.

Москва и Кабул ведут переговоры о возможности использования в Афганистане банковских карт российской платежной системы "Мир", об этом рассказал афганский посол в России Хассан Гуль Хассан, передает газета "Известия". 

"Работа в этой сфере есть, переговоры идут. Мы нуждаемся в том, чтобы денежные транзакции при покупках осуществлялись без каких-либо ограничений и проблем"

– посол

Отметим, что в начале октября в Москве прошло седьмое заседание МФК по Афганистану, во встрече московского формата приняли участие представители десяти стран. Участники договорились продолжать оказывать гуманитарную помощь Афганистану и содействовать безопасности в регионе.

