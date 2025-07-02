Вестник Кавказа

Карасин: у Москвы и Баку есть возможности для конструктивного диалога

Карасин: у Москвы и Баку есть возможности для конструктивного диалога
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Сенатор Григорий Карасин призвал не позволить деструктивным силам торпедировать дипломатические достижения последних лет в отношениях между Москвой и Баку.

Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин заявил, что возникшей в последние дни напряженностью между Баку и Москвой стремятся воспользоваться деструктивные силы с целью разрушить российско-азербайджанское сотрудничество.

"Эти силы стремятся торпедировать все хорошее, что было достигнуто за последние годы в отношениях между Россией и Азербайджаном"

– Григорий Карасин 

Как подчеркнул Григория Карасин, чьи слова приводит "Лента.ру", у России и Азербайджана есть возможности для конструктивного диалога, важно не поддаваться попыткам деструктивных сил нарушить доверие между народами. 

"Мы должны рассчитывать на здравые подходы и то, что у нас есть все возможности в конструктивном ключе разобраться во всей этой ситуации. Не надо нагнетать ненависть. Потому что именно в этом состоит задача тех сил, которые стремятся поссорить народы бывшего Советского Союза. Мы не должны дать возможность этому состояться"

– Григорий Карасин 

Напомним, что 27 июня в Екатеринбурге были проведены задержания ряда граждан, обернувшиеся гибелью двух человек.

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