Вестник Кавказа

Депутат Госдумы Чепа предложил привлечь Баку к расследованию в Екатеринбурге

Депутат Госдумы Чепа предложил привлечь Баку к расследованию в Екатеринбурге
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Госдуме хотят привлечь Азербайджан к расследованию в Екатеринбурге. Там добавили, что Москва заинтересована в добрых отношениях со всеми странами.

Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа предложил привлечь Азербайджан к расследованию событий в Екатеринбурге.

Парламентарий заявил, что в настоящее время в отношениях Москвы и Баку сложный период. Чепа призвал найти альтернативный метод примирения сторон.

Депутат также подчеркнул, что в сложившейся ситуации необходимо работать аккуратно и не в рамках поджигающих данный конфликт действий и негативных настроений.

"Стоит разобраться в произошедшем в Екатеринбурге, пригласить туда азербайджанских товарищей, а не взаимно торпедировать ситуацию "мы там так сделаем, а мы тогда так сделаем"

- Алексей Чепа

Кроме того, Чепа отметил, что Россия заинтересована в добрых отношениях со всеми странами. Политик добавил, что здесь поможет разговор Владимира Путина и Ильхама Алиева.

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