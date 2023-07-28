Вестник Кавказа

К владельцам затонувших в Керченском проливе танкеров предъявят иск на 85 млрд рублей

К владельцам затонувших в Керченском проливе танкеров предъявят иск на 85 млрд рублей
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Росприроднадзор через суд попытается взыскать десятки миллиардов рублей с владельцев затонувших в Керченском проливе танкеров.

К владельцам затонувших в Керченском проливе танкеров предъявят исковые требования на сумму около 85 млрд рублей. На компенсации ущерба настаивает Росприроднадзор. 

"Мы входим в судебный процесс, поскольку законные сроки для самостоятельного исполнения наших требований вышли"

– глава Росприроднадзора Светлана Радионова 

Отмечается, что компания "Кама Шиппинг", которая владеет "Волгонефть-212", должна будет выплатить ведомству почти 50 млрд рублей. "Волгатранснефть", отвечающая за танкер "Волгонефть-239", должна компенсировать ущерб на 35 млрд рублей. 

Напомним, что крушение танкеров в Керченском проливе в декабре прошлого года спровоцировало экологическую катастрофу в регионе из-за разлива мазута.

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