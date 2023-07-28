К владельцам затонувших в Керченском проливе танкеров предъявят иск на 85 млрд рублей

Росприроднадзор через суд попытается взыскать десятки миллиардов рублей с владельцев затонувших в Керченском проливе танкеров.

К владельцам затонувших в Керченском проливе танкеров предъявят исковые требования на сумму около 85 млрд рублей. На компенсации ущерба настаивает Росприроднадзор.

"Мы входим в судебный процесс, поскольку законные сроки для самостоятельного исполнения наших требований вышли"

– глава Росприроднадзора Светлана Радионова

Отмечается, что компания "Кама Шиппинг", которая владеет "Волгонефть-212", должна будет выплатить ведомству почти 50 млрд рублей. "Волгатранснефть", отвечающая за танкер "Волгонефть-239", должна компенсировать ущерб на 35 млрд рублей.

Напомним, что крушение танкеров в Керченском проливе в декабре прошлого года спровоцировало экологическую катастрофу в регионе из-за разлива мазута.