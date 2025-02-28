"К истокам культуры" смогут обратиться гости фестиваля на курорте Домбай

Этнофестиваль с говорящим названием "К истокам культуры" пройдет скоро на всесезонном курорте Домбай в Карачаево-Черкесии. В программу входят концерт, спортивные состязания и мастер-классы, все – на национальную тематику.

Всесезонный курорт Домбай, действующий в Карачаево-Черкесии еще с советским времен, примет этнофестиваль "К истокам культуры", рассказал мэр Карачаевска Марат Урусов.

По его словам, событие запланировано на начало августа.

"В рамках фестиваля пройдет концерт народных песен карачаево-балкарского народа, национальные спортивные состязания, выставка традиционных карачаево-балкарских ножей, а также выковка монет на месте"

– Марат Урусов

В программу входит и дегустация различных блюд национальной кухни. Все желающие также смогут отведать нарзанов из местных источников.

Предусмотрены и разнообразные мастер-классы, в ходе которых гости фестиваля научатся вещам, связанным с национальной культурой. Им предстоит попробовать печь хычины, валять войлок, создавать гончарные изделия и заниматься резьбой по дереву.