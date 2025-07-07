Израильская армия уничтожила одного из командиров ХАМАС

В ходе израильского удара по Триполи был уничтожен Мустафа Баджур, ответственный за ряд атак ХАМАС.

ЦАХАЛ в ходе сегодняшних ударов по Триполи ликвидировал одного из высокопоставленных членов ХАМАС Мустафу Баджура. По информации израильских военных, Баджур является организатором терактов в Израиле.

"Баджур был одним из ключевых командиров ХАМАС в Ливане, и в рамках своей роли он потратил годы на укрепление военного потенциала ХАМАС в Ливане"

– Армия обороны Израиля

Согласно информации ЦАХАЛ, Баджур также участвовал в приобретении оружия для ХАМАС, используя свои связи с экстремистскими группировками.

Сообщается, что израильские войска готовятся к дальнейшим действиям в Ливане, так как "Хезболла" будет пытаться оказывать сопротивление попытками разоружения.