Вестник Кавказа

Израильская армия уничтожила одного из командиров ХАМАС

Израильская армия уничтожила одного из командиров ХАМАС
© Фото: ЦАХАЛ
В ходе израильского удара по Триполи был уничтожен Мустафа Баджур, ответственный за ряд атак ХАМАС.

ЦАХАЛ в ходе сегодняшних ударов по Триполи ликвидировал одного из высокопоставленных членов ХАМАС Мустафу Баджура. По информации израильских военных, Баджур является организатором терактов в Израиле

"Баджур был одним из ключевых командиров ХАМАС в Ливане, и в рамках своей роли он потратил годы на укрепление военного потенциала ХАМАС в Ливане"

– Армия обороны Израиля 

Согласно информации ЦАХАЛ, Баджур также участвовал в приобретении оружия для ХАМАС, используя свои связи с экстремистскими группировками. 

Сообщается, что израильские войска готовятся к дальнейшим действиям в Ливане, так как "Хезболла" будет пытаться оказывать сопротивление попытками разоружения.

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