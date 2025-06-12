Израиль совершил атаку на порт Бендер-Аббас

Объектом атаки израильской армии сегодня вечером, по данным очевидцев, стал важный объект инфраструктуры Ирана – порт Бендер-Аббас на юге Ирана на берегу Персидского залива.

Армия Израиля вечером в субботу атаковала порт Бендер-Аббас, расположенный в южной части Ирана. Об ударе с воздуха сообщают очевидцы нападения.

В сообщении отмечается, что в районе портового объекта работает система ПВО.

Сегодня вечером израильская армия продолжила атаки на Иран. Под ударами оказался Тегеран и другие районы страны, в том числе НПЗ на месторождении "Южный Парс" и другие важные объекты.

Стоит отметить, что сегодня иранский беспилотник не впустил британский эсминец в Персидский залив. Корабль ВМС Великобритании попытался войти в него, однако БПЛА предупредил, что если он не возьмет обратный курс, то будет уничтожен. Тогда эсминец развернулся.