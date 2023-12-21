Вестник Кавказа

Израиль поздравил Азербайджан с праздниками

Израиль поздравил Азербайджан с праздниками
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Израиль поздравил Азербайджан с Новым годом и Днем солидарности азербайджанцев мира.

Посольство Израиля направило всему азербайджанскому народу поздравления с Новым годом и - Днем солидарности азербайджанцев мира.

«31 декабря – День солидарности азербайджанцев мира и мы поздравляем каждого из вас с Новым годом! Пусть этот новый год принесет каждому из нас благополучие, спокойствие и мир! С праздником!»

– пресс-служба израильского диппредставительства

Напомним, что накануне в Азербайджане отмечался двойной праздник – Новый год и День солидарности азербайджанцев всего мира.

«Основную идею Дня Национальной Солидарности азербайджанцев мира составляет Единство и Солидарность азербайджанцев мира, государственность Азербайджана, уважение к национально-духовным ценностям нашего народа, чувства и идеи, связанные с принадлежностью к азербайджанскому народу, привязанностью к исторической родине»

– президент Азербайджана Ильхам Алиев

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