Израиль поздравил Азербайджан с праздниками

Посольство Израиля направило всему азербайджанскому народу поздравления с Новым годом и - Днем солидарности азербайджанцев мира.
«31 декабря – День солидарности азербайджанцев мира и мы поздравляем каждого из вас с Новым годом! Пусть этот новый год принесет каждому из нас благополучие, спокойствие и мир! С праздником!»
– пресс-служба израильского диппредставительства
Напомним, что накануне в Азербайджане отмечался двойной праздник – Новый год и День солидарности азербайджанцев всего мира.
«Основную идею Дня Национальной Солидарности азербайджанцев мира составляет Единство и Солидарность азербайджанцев мира, государственность Азербайджана, уважение к национально-духовным ценностям нашего народа, чувства и идеи, связанные с принадлежностью к азербайджанскому народу, привязанностью к исторической родине»
– президент Азербайджана Ильхам Алиев