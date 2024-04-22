Визит Эрдогана к Байдену сорвал Израиль?

Точные причины переноса визита турецкого лидера в США неизвестны, но официальная информация, что Эрдоган не прилетит в Вашингтон 9 мая, появилась на фоне планов Израиля начать наступление на палестинский Рафах.

Несколько недель власти Турции готовили визит президента Реджепа Тайипа Эрдогана в США. Еще в марте в Вашингтон приехал глава турецкого МИДа Хакан Фидан, чтобы подготовил почву для встречи турецкого лидера с главой Белого дома. С Блинкеном они сверили часы по Черноморью и Восточному Средиземноморью, договорились совместно решать конфликт Палестины и Израиля.

С того времени Турция и Катар предприняли немало усилий, чтобы остановить боевые действия в секторе Газа. Дохе почти удалось согласовать условия со стороны как Израиля, так и ХАМАС. Однако в последний момент сделка сорвалась. Даже если ХАМАС готов делить власть в Газе с другими палестинскими силами, Тель-Авив категорически против сохранения любых ХАМАСовских элементов в управлении анклавом.

Параллельно с провалом дипломатии Израиль не только продолжил наносить разрушительные удары по остаткам Газы, но и вступил в эскалацию с Ираном. В ответ на обстрел иранского консульства в Сирии, под которым погибло два генерала КСИР, 14 апреля ИРИ нанесла массированный удар беспилотниками и ракетами по территории Израиля. Самое любопытное, что Эрдоган в этом ударе не обвинил иранскую сторону.

"Главный человек, ответственный за напряжение, охватившее наши сердца вечером 13 апреля, - это Нетаньяху. Нападение Израиля на иранское посольство в Дамаске в нарушение международного права и Венской конвенции стало той соломинкой, которая сломала спину верблюду", - заявил Эрдоган.

Наравне с этим Эрдоган все жестче не только отзывается, но и ведет курс в отношении Израиля. 9 апреля, после отказа Израиля на просьбу Турции дать разрешение на сброс гуманитарного груза в Газу с самолетов, Анкара ввела санкции. Запрещается экспортировать следующие товары в Израиль из Турции: сталь, медь, красители, строительные материалы из железа и стали, технику, электрические и волоконно-оптические кабели, химические соединения и удобрения, авиационное топливо.

24 апреля Эрдоган сам заявил о прекращении торговли с Израилем: "Мы больше не поддерживаем интенсивные торговые отношения с Израилем, с этим покончено. Недавно об этом заявил мой министр иностранных дел".

Анкара раньше давала понять, что ждет от США более жестких действий в отношении Израиля. Президент Джозеф Байден, казалось бы, начал усиливать давление на Нетаньяху. Госдеп предупредил о потенциальной изоляции Тель-Авива в случае наземной операции ЦАХАЛ в последнем оплоте палестинцев в Газе - Рафахе. Затем Байден пригрозил вводом санкций против батальона ЦАХАЛ "Нецах Иегуда" за насилие на Западном берегу реки Иордан.

Но в конечном итоге санкции так и не были введены, а Израиль активно готовится к вторжению в Рафах. СМИ сообщили, что ЦАХАЛ завершает подготовительные работы и в ближайшие две недели военный кабинет проведет встречу, на которой одобрит дату начала операции. Если Нетаньяху отдаст приказ штурма Рафаха, для Турции это будет означать, что Байден не прислушался к позиции Анкары и в целом мусульманского мира, который Эрдоган стремится возглавить. Оккупация Газы в результате операции и нейтрализация ХАМАС ставит крест на проекте Партии справедливости и развития в Палестине.

При таких обстоятельствах стало известно, что Эрдоган все же не полетит в Вашингтон 9 мая. Турецкие СМИ цитируют МИД страны: "Запланированный на 9 мая визит господина президента в США был перенесен на более поздний срок, удобный для обеих сторон, из-за несостыковки в графиках". То есть от идеи визита никто не отказывается. В Белом доме тоже подтвердил информацию о переносе поездки, но дали понять, что «с нетерпением ждут возможности» принять Эрдогана.

Что же это за несостыковки графиков? Неужели для Эрдогана есть что-то важнее визита в США? И на что променял Байден встречу с важнейшим партнером НАТО? До выборов в США далеко, а рисковать связями с Турцией, которые еле-еле удалось недавно нормализовать, Байден не стал бы. Единственный пункт в графике Байдена, который могу бы перебить Эрдогана - срочная поездка в Израиль, чтобы самолично остановить наступление ЦАХАЛ на Рафах, грозящее репутационными последствиями не только Израилю, но и США. Пока что такой информации в открытом доступе нет.

Можно предположить, что перенос встречи в Белом доме связан с личными причинами. Байден в последнее время с большим трудом выполняет президентские обязанности, Эрдоган тоже не в самой лучшей форме. По некоторым данным, визит сорвал сам Нетаньяху, попросив Байдена не принимать турецкого лидера. Но в эту версию сложно поверить, учитывая, что Байден уже почти в открытую ненавидит израильского премьера.

Если говорить объективно, то вероятнее всего, что США и Турция попросту не готовы к саммиту из-за Ближнего Востока. Ведь, как говорил Фидан, Байден и Эрдоган хотели обсудить в первую очередь войну ЦАХАЛ против ХАМАС. Так как никаких подвижек в этом направлении нет, а Израиль чуть ли не ко дню визита Эрдогана готовится войти в Рафах, смысла в обсуждении данной темы сейчас точно нет.