Санкции: между США и Израилем растет пропасть

Отношения США и Израиля становятся все напряженнее. Триггером служит воинственная политика кабинета Биньямина Нетаньяху, втягивающая Вашингтон во все новые кризисы на Ближнем Востоке.

Планы США ввести санкции против одного из батальонов ЦАХАЛ "Нецах Йегуда" вызвали бурю реакций в Израиле. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху потребовал не вводить ограничительные меры, назвав их "верхом абсурда и морального упадка". Он пообещал всеми силами сопротивляться данному проекту Вашингтона. Министр обороны Йоав Галант считает, что санкции бросят тень на всю армию Израиля; он намерен обсудить этот вопрос с госсекретарем Энтони Блинкеном.

"Наши друзья и наши враги внимательно следят за связями между Израилем и Соединенными Штатами сейчас больше, чем когда-либо. Я призываю администрацию США отказаться от своего намерения ввести санкции против батальона ”Нецах Иегуда”", - сказал Галант в начале недели.

Недовольство выразил и министр финансов Израиля Бецалель Смотрич. Он считает, что Израиль не должен мириться с американскими санкциями, что это опасный путь, в связи с чем Тель-Авиву необходимо провести красную линию.

Примечательно, что Смотрич на пару с министром нацбезопасности Итамаром Бен-Гвиром является одной из главных причин санкций. По данным газеты "Гаарец", в Белом доме считают их ультраправыми, чьи радикальные заявления и действия убеждают администрацию Джозефа Байдена в необходимости санкций против ЦАХАЛ.

Смотрич и Бен-Гвир действительно выступают в качестве правого крыла коалиции Нетаньяху. Они недовольны тем, что министр военного кабинета Бени Ганц настроен либерально, виделся с Махмудом Аббасом, открыл блокпосты и пропустил палестинцев. Смотрич считает Ганца и другого члена военного кабинета, генерал-лейтенанта Гади Айзенкота виновниками в неудачах израильской армии в Газе. Со своей стороны, Айзенкот указывал на провалы стратегии ЦАХАЛ в борьбе с ХАМАС, из-за которых за шесть месяцев Израиль так и не добился освобождения пленных.

В США уже давно присматриваются к ультраправым в армии Израиля. Расследование против "Нецах Йегуда" ведется с 2022 года. Тогда в ходе задержания на Западном берегу реки Иордан погиб 78-летний американец палестинского происхождения Омар Асад. Его арестовали солдаты батальона на КПП. Старик отказался проходить проверку, его скрутили, заткнули рот кляпом и оставили лежать на морозе. Асад умер от остановки сердца.

Сам "Нецах Йегуда" был сформирован в качестве спецподразделения для ультраортодоксальных и ультраконсервативных солдат. Здесь не служат женщины. Батальон стал пристанищем для радикальных поселенцев правого толка, которых не брали в другие подразделения Армии обороны Израиля. Из-за многочисленных инцидентов с насилием против палестинцев правительство в 2023 году решило перебросить "Нецах Йегуда" с Западного берега реки Иордан на Голанские высоты.

В Соединенных Штатах считают, что возможные санкции против "Нецах Йегуда" - только начало. Бывший офицер ЦРУ Мик Малрой заявил, что санкции должны "послужить сигналом" Тель-Авиву. Бывший сотрудник Госдепа Чарльз Блах отметил, что любое решение о введении санкций "послужит Израилю стимулом к повышению подотчетности". Ранее американские СМИ писали о недовольстве Байдена израильским премьером. В одном из интервью Байден прямо сказал, что Нетаньяху убийством тысячи палестинцев в Газе вредит своей стране и настраивает весь остальной мир против Израиля.

Санкции США могут быть введены в рамках так называемого "Закона Лини" 1997 года, запрещающего иностранным военным подразделениям, уличенным в нарушении прав человека, получать американскую помощь и обучение. По информации газеты Axios, США планируют расширить санкции и на другие подразделения ЦАХАЛ.

Несмотря на весь гнев кабмина Нетаньяху и беспрецедентные меры, на которые собирается пойти Байден, все-же санкции против "Нецах Йегуда" - это скорее косметические и предупредительные меры. Ведь почти в тот же день Палата Представителей и Байден одобрили выделение $26 млрд помощи Израилю. Ограничительные меры против батальона никак не скажутся на этом финансировании. Администрация Байдена действует по методу "кнут и пряник". С одной стороны, слегка наказывая ЦАХАЛ, она пытается заручиться поддержкой мусульман и арабов, не провоцируя их гнев против Белого дома. С другой стороны, деньги Израилю должны успокоить американских евреев и не подорвать исторические связи с главным союзником на Ближнем Востоке.

По информации некоторых СМИ, сам Нетаньяху находится перед дилеммой. Как писало со ссылкой на американский чиновников издание Politico, Нетаньяху подвержен давлению правого крыла своего правительства во главе со Смотричем и Бен-Гвиром. Последние настроены "глубоко антипалестински" и противятся предложениям США по дипломатическому решению палестинского конфликта. Именно из-за этого Нетаньяху не прислушивается к советам Байдена завершить войну в Газе. Если премьер-министр пойдет на это, то может лишиться поддержки правых и правящей коалиции в парламенте.

Так или иначе, даже понимая ситуацию Нетаньяху, Байден несет ответственность за свою должность и интересы Соединенных Штатов. Закрывать глаза на продолжающееся насилие в Газе с тысячами жертв и ждать, когда Израиль начнет войну с Ираном, американский лидер не может. Первое отталкивает от США арабо-мусульманский мир и подрывает его влияние в регионе, второе - грозит втягиванием Вашингтона в прямую войну с Тегераном. Вот почему Байден рассматривает ввод санкций против праворадикальных элементов в ЦАХАЛ.