Вестник Кавказа

Израиль пообещал ответить на атаку хуситов

Флаг Израиля
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Власти Израиля пообещали ответить на ракетный удар хуситов по аэропорту Бен-Гурион. Ранее йеменское движение заявило об атаке на воздушную гавань Тель-Авива.

Израильский министр обороны Исраэль Кац заявил, что Израиль будет готовить семикратный ответ за ракетный удар по аэропорту Бен-Гурион в Тель-Авиве со стороны йеменских хуситов.

Руководитель израильского оборонного ведомства сообщил, что "кто причиняет нам вред, тот заплатит за это семикратно". Его слова распространила пресс-служба министерства.

Помимо этого, премьер Биньямин Нетаньяху намерен провести консультации с главами силовых ведомств страны в связи с атакой хуситов. Они обсудят ответные действия на ракетный удар.

В скорой помощи Израиля добавили, что в результате ракетного обстрела воздушной гавани пострадали восемь человек. В настоящее время они находятся в больнице с различными травами.

Атака на аэропорт в Тель-Авиве произошла сегодня утром. Ее совершило правящее на севере Йемена шиитское военно-политическое движение "Ансар Аллах" (хуситы").

Отмечается, что воздушная гавань города была вынуждена на время прекратить свою работу. В Армии обороны Израиля сказали, что расследование данного инцидента ведется.

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