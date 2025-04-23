Хуситы напали на аэропорт в Тель-Авиве

Хуситы атаковали аэропорт Бен-Гурион в Тель-Авиве. Воздушная гавань закрыта для взлетов и посадок. Информации о жертвах нет.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила об атаке йеменских хуситов на израильский аэропорт Бен-Гурион в Тель-Авиве. Информацию об атаке подтвердили и в самом лагере хуситов.

Известно, что в сторону Израиля была выпущена баллистическая ракета, которая упала в районе аэропорта Бен-Гурион. В пресс-службе армии подтвердили новость о ракетном ударе.

Отмечается, что в настоящее время воздушная гавань города закрыта для взлетов и посадок. Информации о жертвах на данный момент нет. При этом СМИ заявляют об одном пострадавшем.