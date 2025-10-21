Израиль подвергся кибератакам из Ирана

Израиль сообщил о кибератаках, совершенных сегодня иранскими хакерами. В еврейском государстве отметили, что целью этих атак был десяток компаний.

Иран совершил кибератаки на Израиль. Об этом сообщает национальное киберуправление еврейского государства.

Согласно информации, нападению подверглись более 10 компаний, большая часть из которых предоставляют компьютерные услуги экономическим предприятиям страны.

В частности, атакован был израильский медицинский центр "Шамир Ассаф Арофе".

В киберуправлении также поведали, что провели расследование. Было установлено, что для попадания в системы злоумышленники в большинстве своем использовали украденные имена пользователей и пароли.