Вестник Кавказа

Израиль подвергся кибератакам из Ирана

Израиль подвергся кибератакам из Ирана
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Израиль сообщил о кибератаках, совершенных сегодня иранскими хакерами. В еврейском государстве отметили, что целью этих атак был десяток компаний.

Иран совершил кибератаки на Израиль. Об этом сообщает национальное киберуправление еврейского государства.

Согласно информации, нападению подверглись более 10 компаний, большая часть из которых предоставляют компьютерные услуги экономическим предприятиям страны.

В частности, атакован был израильский медицинский центр "Шамир Ассаф Арофе".

В киберуправлении также поведали, что провели расследование. Было установлено, что для попадания в системы злоумышленники в большинстве своем использовали украденные имена пользователей и пароли.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
970 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.