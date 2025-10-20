США сообщили о стремлении к налаживанию отношений с Ираном

Джей Ди Вэнс подтвердил настрой США на налаживание отношений с Ираном. Он подчеркнул, что Вашингтон заинтересован в хороших отношений с Тегераном.

Соединенные Штаты стремятся наложить отношения с Ираном. Такое заявление сделал 21 октября американский вице-президент Джей Ди Вэнс, прибывший с визитом в Израиль.

При этом он подчеркнул, что Вашингтон не позволит Тегерану заполучить ядерное оружие.

"Президент США ясно обозначил нашу политику в отношении Ирана. Он хочет, чтобы Иран процветал и чтобы у нас были хорошие отношения, но они не могут обладать ядерным оружием"

– Джей Ди Вэнс

Он добавил, что США продолжат использовать все дипломатические средства, чтобы этого не произошло.