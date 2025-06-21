Вестник Кавказа

Израиль еще раз бомбардировал Тегеран

Израиль еще раз бомбардировал Тегеран
© Фото: сайт ЦАХАЛ
В ночь на понедельник израильские ВВС совершили еще один авиационный налет на цели в Иране и вновь бомбардировали Тегеран, а также неуточненные цели на иранском западе.

Представители армии Израиля поздно вечером проинформировали общественность о проведении еще одного авианалета на Тегеран. В их заявлении было подчеркнуто, что атака осуществляется на инфраструктуру армии Ирана и Корпуса стражей Исламской революции.

Кроме Тегерана были атакованы иранские военные объекты на западе Исламской Республики – без уточнения, в каких именно провинциях состоялись бомбардировки.

По завершении авианалета ЦАХАЛ подвела его итоги: в ночь на понедельник Тегеран и западные провинции ИРИ атаковали двадцать истребителей, всего на столицу Ирана и объекты на иранском западе было сброшено тридцать бомб.

Какие объекты и в какой степени были поражены этой бомбардировкой, пока неизвестно.

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