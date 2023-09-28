Из Москвы и Петербурга в Геленджик будет летать Utair

С августа прямые рейсы в Геленджик начнет выполнять компания Utair. Будут запущены рейсы из двух столиц - Москвы и Санкт-Петербурга.

С 3 августа перевозчик Utair приступит к выполнению авиарейсов между Москвой и Санкт-Петербургом и курортным Геленджиком.

"С 3 августа Utair выполняет рейсы в Геленджик из Москвы (аэропорт Внуково) и Санкт-Петербурга. Из Москвы - по вторникам, четвергам и субботам"

– сообщение компании

Из Санкт-Петербурга самолеты будут летать на черноморский курорт только по воскресеньям. Стоимость перелета в один конец составит от 25 тыс рублей из Москвы и от 21,5 тыс рублей из Санкт-Петербурга.

Ранее сайт аэропорта Геленджика опубликовал данные о планах Utair также запустить рейсы из Сургута и Тюмени, однако в авиакомпании это сообщение не комментируют.