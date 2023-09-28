Вестник Кавказа

Из Москвы и Петербурга в Геленджик будет летать Utair

Из Москвы и Петербурга в Геленджик будет летать Utair
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
С августа прямые рейсы в Геленджик начнет выполнять компания Utair. Будут запущены рейсы из двух столиц - Москвы и Санкт-Петербурга.

С 3 августа перевозчик Utair приступит к выполнению авиарейсов между Москвой и Санкт-Петербургом и курортным Геленджиком.

"С 3 августа Utair выполняет рейсы в Геленджик из Москвы (аэропорт Внуково) и Санкт-Петербурга. Из Москвы - по вторникам, четвергам и субботам"

– сообщение компании

Из Санкт-Петербурга самолеты будут летать на черноморский курорт только по воскресеньям. Стоимость перелета в один конец составит от 25 тыс рублей из Москвы и от 21,5 тыс рублей из Санкт-Петербурга.

Ранее сайт аэропорта Геленджика опубликовал данные о планах Utair также запустить рейсы из Сургута и Тюмени, однако в авиакомпании это сообщение не комментируют.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
1415 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Tакже по теме

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.