Исторический фестиваль "Заоблачный фронт" расширяет географию

Военно-исторический фестиваль "Заоблачный фронт", старт которому был дан в 2017 году, в год 80-летия Великой Победы вдвое расширил географию и уже проходит в Башкортостане, Ставрополье и Кубани.

Военно-исторический фестиваль "Заоблачный фронт", инициированный и проводимый региональным отделением общественной организации "Поисковое движение России" в Башкортостане, в год 80-летия Великой Победы увеличил более чем в два раза число своих площадок, рассказал его организатор, глава регионального отделения Владимир Волков.

"Ранее фестиваль проводили только в Карачаево-Черкесии и Кабардино-Балкарии, в этом году его площадками стали также Башкирия, Ставропольский и Краснодарский края. Мероприятия в трех регионах уже провели. Сейчас завершаем работу в Карачаево-Черкесии, и 3 августа отправимся в Кабардино-Балкарию"

- Владимир Волков

Фестиваль "Заоблачный фронт" проводится с 2019 года, его задача – объединить поисковиков и реконструкторов. В нынешнем году 80-летия Победы и Году защитника Отечества при содействии властей субъектов в нем приняли участие более 200 членов поисковых отрядов из 16 регионов России, Беларуси и Киргизии.