Вестник Кавказа

День Победы 2025: как отметили 80-летие Великой Победы в Подмосковье

"Вестник Кавказа"
9 мая 2025 года – особенный день, праздник, юбилей Великой Победы, одержанной над фашизмом 80 лет назад. Покажем на фото, как отметили День Победы в Великой Отечественной войне в городах Подмосковья.

Сегодня весь мир отметил великий праздник – 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. В этот день в 1945 году был подписан Акт о безоговорочной капитуляции Германии.

Широко отпраздновали День Победы люди по всей России. В больших и малых городах, в деревнях, селах и аулах проводились парады, митинги, шествия, массовые собрания, концерты и выступления, посвященные Победе над фашизмом.

Показываем, как отметили 9 мая в Подмосковье. Представляем фото с Дня Победы в городе Можайск, деревне Бородино, поселке Дубосеково и городе Руза.

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Можайск
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“. Можайск
Дубосеково
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“. Дубосеково
Можайск
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“. Можайск
Можайск
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“. Можайск
Можайск
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“. Можайск
Бородино
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“. Бородино
Можайск
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“. Можайск
Руза
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“. Руза
Можайск
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“. Можайск
Можайск
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“. Можайск
Можайск
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“. Можайск
Дубосеково
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“. Дубосеково
Можайск
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“. Можайск
Можайск
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“. Можайск
Можайск
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“. Можайск
Руза
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“. Руза
Можайск
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“. Можайск
Дубосеково
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“. Дубосеково
Можайск
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“. Можайск
Дубосеково
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“. Дубосеково
Можайск
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“. Можайск
Руза
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“. Руза
Можайск
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“. Можайск
Бородино
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“. Бородино
Можайск
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“. Можайск
Можайск
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“. Можайск
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