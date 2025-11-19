Исследования агробиотехнологий будут развиваться в крупнейшем вузе Северного Кавказа

Северо-Кавказский федеральный университет отчитался о ходе реализации программы научно-технологического и социально-экономического развития.

Развитие агробиотехнологий станет одним из стратегических направлений для Северо-Кавказского федерального университета по программе "Приоритет-2030". В фокусе внимания университета окажутся генетика и селекция, технологии глубокой переработки сельскохозяйственной продукции и точечное земледелие.

Пресс-служба университета сообщила, что обращение к сфере агробиотехнологий связано с их высоким стратегическим потенциалом и будет выполнено в рамках национальных задач по обеспечению технического лидерства.

За последние пять лет в рамках реализации программы "Приоритет-2030" в университете была сформирована масштабная научно-образовательная экосистема, в которую входят центр инженерных разработок, 49 лабораторий и 27 научных школ помимо прочего.

Университет также реализовал проекты по широкому ряду перспективных направлений, включая радиоэлектронику, цифровую энергетику, работу с искусственным интеллектом и оптикой. Инициативы были осуществлены при содействии крупных индустриальных партнеров, как общероссийских, так и региональных.