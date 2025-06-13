Иран заявил об использовании новой ракеты при атаке по Израилю

Иранская сторона в ходе ночной атаки на Израиль впервые опробовала свою новую баллистическую ракету "Хадж Касем", об этом рассказали сами иранские власти.

Иранские военные сегодня ночью при обстреле территории Израиля впервые задействовали новую баллистическую ракету "Хадж Касем", пишет агентство Fars.

Сообщалось, что данная ракета обладает маневрирующей боевой частью, за счет которой она может справляться с системами ПРО, такими как американский THAAD и комплексами Patriot, которые действуют в Израиле.

Кроме того, ракета "Хадж Касем", по данным иранским СМИ, может наносить удары по объектам в радиусе 1,2 тыс км, она снабжена современной навигационной системой и неуязвима к РЭБ.

Стоит отметить, что накануне вечером Иран использовал минимум одну гиперзвуковую ракету, которой ударил по Хайфе, об этом писало иранское агентство Mehr.