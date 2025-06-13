Вестник Кавказа

Иран заявил об использовании новой ракеты при атаке по Израилю

Иран заявил об использовании новой ракеты при атаке по Израилю
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Иранская сторона в ходе ночной атаки на Израиль впервые опробовала свою новую баллистическую ракету "Хадж Касем", об этом рассказали сами иранские власти.

Иранские военные сегодня ночью при обстреле территории Израиля впервые задействовали новую баллистическую ракету "Хадж Касем", пишет агентство Fars.

Сообщалось, что данная ракета обладает маневрирующей боевой частью, за счет которой она может справляться с системами ПРО, такими как американский THAAD и комплексами Patriot, которые действуют в Израиле.

Кроме того, ракета "Хадж Касем", по данным иранским СМИ, может наносить удары по объектам в радиусе 1,2 тыс км, она снабжена современной навигационной системой и неуязвима к РЭБ.

Стоит отметить, что накануне вечером Иран использовал минимум одну гиперзвуковую ракету, которой ударил по Хайфе, об этом писало иранское агентство Mehr.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
550 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Tакже по теме

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.