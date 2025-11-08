Иран выбирает нового посла в России

Тегеран начал процесс поиска новой кандидатуры на должность посла в России, об этом сообщили 10 ноября в иранском МИДе.
Иранские власти в лице официального представителя Исмаила Багаи проинформировали о выборе нового кандидата на должность в российское посольство.
"Для других стран, в том числе для Италии и России, процесс выбора кандидатуры посла все еще продолжается"
– Исмаил Багаи
Нынешний посол Казем Джалали занимает должность с декабря 2019 года. Его предшественником на посту представителя Тегерана в Москве был Мехди Санаи.