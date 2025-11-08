Вестник Кавказа

Иран выбирает нового посла в России

Иран выбирает нового посла в России
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Тегеран начал процесс поиска новой кандидатуры на должность посла в России, об этом сообщили 10 ноября в иранском МИДе.

Иранские власти в лице официального представителя Исмаила Багаи проинформировали о выборе нового кандидата на должность в российское посольство.

"Для других стран, в том числе для Италии и России, процесс выбора кандидатуры посла все еще продолжается" 

– Исмаил Багаи

Нынешний посол Казем Джалали занимает должность с декабря 2019 года. Его предшественником на посту представителя Тегерана в Москве был Мехди Санаи.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
635 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.