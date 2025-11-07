Россия и Иран создадут первый консорциум морских перевозок

Москва и Тегеран договорились организовать первый совместный консорциум морских перевозок, рассказал посол ИРИ в РФ Казем Джалали.
"Иран и Россия договорились создать первый совместный консорциум морских перевозок"
– Казем Джалали
Как отметил диппредставитель Исламской Республики в России, договоренности были достигнуты в ходе переговоров в Махачкале, которые состоялись 6-7 ноября. В консультациях участвовали власти двух государств, а также крупные предприниматели.
Джалали отметил, что РФ и ИРИ согласовали основные положения проекта, детали будут доработаны в течение месяца. По словам дипломата, консорциум должен послужить дальнейшему развитию транспортных и торговых связей между Россией и Ираном.
Ранее стало известно, что РФ отправила первую партию дизельного топлива в Афганистан через Иран по Каспию.