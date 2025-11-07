Россия и Иран создадут первый консорциум морских перевозок

РФ и Иран договорились создать морской консорциум в ходе переговоров в Махачкале. Проект будет окончательно оформлен в течение месяца.

Москва и Тегеран договорились организовать первый совместный консорциум морских перевозок, рассказал посол ИРИ в РФ Казем Джалали.

"Иран и Россия договорились создать первый совместный консорциум морских перевозок"

– Казем Джалали

Как отметил диппредставитель Исламской Республики в России, договоренности были достигнуты в ходе переговоров в Махачкале, которые состоялись 6-7 ноября. В консультациях участвовали власти двух государств, а также крупные предприниматели.

Джалали отметил, что РФ и ИРИ согласовали основные положения проекта, детали будут доработаны в течение месяца. По словам дипломата, консорциум должен послужить дальнейшему развитию транспортных и торговых связей между Россией и Ираном.

Ранее стало известно, что РФ отправила первую партию дизельного топлива в Афганистан через Иран по Каспию.