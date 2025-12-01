Иран удвоит железнодорожные грузоперевозки за три года

Иран в ближайшие три года рассчитывает нарастить грузоперевозки по железной дороге до 10 млн т с текущим 5 млн т. Реализации цели поможет расширение сотрудничества с соседними государствами.

Объем железнодорожных грузоперевозок в Иране может достигнуть 10 млн т к 2029 году, сообщил заместитель министра дорог и городского развития, исполнительный директор Иранской железнодорожной компании Джаббар Али Закери.

Запланированная цель по увеличению объему железнодорожных грузовых перевозок может быть достигнута при расширении сотрудничества с соседними странами и государствами, входящими в СНГ, пояснил он.

В этом году в Иране международные грузоперевозки возросли на 12%, сообщил Закери. По его словам, Ирану предстоит большая работа для достижения намеченной цели в 10 млн т.

В прошлом иранском году (20 марта 2024 года - 20 марта 2025 года) объем грузоперевозок по иранским железным дорогам составил 5 млн т, почти половина перевозок – транзитные.