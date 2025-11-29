Иран и Турция построят железную дорогу

Глава внешнеполитического ведомства ИРИ сообщил о новом ирано-турецком проекте строительства совместной железной дороги, которая соединит Европу и Азию.

Тегеран и Анкара договорились о совместном строительстве нового железнодорожного пути, который стратегически соединит Европу и Азию, такое заявление сделал министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи.

Железная дорога планируется протяженностью около 200 км, она соединит иранский город Маран с регионом Аралык, находящимся на турецкой границе. Проект станет новым участком линии "Маранд–Чешмех-Сорая".

На его реализацию будет выделено около $1,6 млрд. Ожидается, что строительство займет три-четыре года.