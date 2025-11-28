Глава МИД Турции встретился с президентом Ирана

Глава МИД Турции посетил Тегеран. В ходе организованных встреч были обсуждены вопросы сотрудничества исламских стран, национальной и региональной безопасности, а также торгово-экономические отношения.

Президент Ирана Масуд Пезешкиан принял министра иностранных дел Турции Хакана Фидана. Стороны отметили важность двустороннего сотрудничества.

Пезешкиан подчеркнул братство турецкого и иранского народов, отношения между которым необходимо развивать, особенно в контексте сложностей текущего положения дел в исламском мире, как со стороны внутренних, так и внешних факторов.

И локальные, и глобальные мусульманские сообщества, по мнению иранского президента, должны организовывать свои контакты, основываясь на принципах взаимопомощи и взаимовыручки.

"Исламский мир (…) безусловно, сможет, отложив в сторону разногласия, встать на путь последовательного сотрудничества и коллективного развития путем соединения потоков торговли, знаний и культуры"

– Масуд Пезешкиан

Официальный визит Хакана Фидана в Тегеран также включил в себя встречу с секретарем Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани, затронувшей происходящее в Палестине и Сирии.

Фидан также провел переговоры с иранским коллегой Аббасом Аракчи, который отметил активную подготовку почвы для организации заседания Высшего совета сотрудничества Иран –Турция и потенциал наращения торгового-экономических связей.