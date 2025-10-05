Новое генконсульство Ирана вскоре заработает в турецком Ване

В турецком городе Ван в ближайшем будущем будет открыто новое генеральное консульство Ирана, которое послужит новым связующим звеном между народами двух стран и придаст новый импульс их отношениям.

В ближайшее время в крупном турецком городе Ван заработает еще одна дипмиссия Ирана, заявил сегодня на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом в Тегеране глава МИД Ирана Аббас Аракчи.

Новое консульство станет не только еще одним диппредставительством ИРИ в Турции, но и придаст новый импульс отношениям между двумя странами. Важно и то, что оно будет работать между приграничными провинциями Ирана и Турции, что будет способствовать развитию сотрудничества, отметил иранский министр, передает Trend

Иран и Турция – добрые соседи и друзья с богатыми историческими и культурными связями, а их границы многие годы остаются границами мира и дружбы: 2025 год проходит под девизом "Год культуры Ирана и Турции", добавил дипломат.

Напомним, министр иностранных дел Турции Хакан Фидан сегодня посетил Тегеран, где провел ряд переговоров с иранскими официальными лицами.